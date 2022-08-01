В аварии с рейсовым автобусом, унесшей жизни трех людей, погибла судогодская спортсменка Евгения Степанова. Пользователи соцсетей утверждают, что с ней в машине были брат и его жена. В группе

В аварии с рейсовым автобусом, унесшей жизни трех людей, погибла судогодская спортсменка Евгения Степанова. Пользователи соцсетей утверждают, что с ней в машине были брат и его жена. В группе Судогодские восточные единоборства организовали сбор средств для семьи погибшей. Авария, напомним, произошла в Загородном парке около 21:30 30 июля. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat выехал