35-летний мужчина нырнул в воду, но так и не вынырнул в Петушках на пятом карьере в воскресенье, 31 июля. Его тело из неразрешенного для купания водоема достали собинские спасатели. «После

35-летний мужчина нырнул в воду, но так и не вынырнул в Петушках на пятом карьере в воскресенье, 31 июля. Его тело из неразрешенного для купания водоема достали собинские спасатели. «После нескольких прохладных дней и осадков во Владимирскую область, начиная с выходных, постепенно возвращается жаркая погода. Население вновь устремляется к водным объектам и чаще всего выбирают