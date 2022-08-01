Вместо дороги – одна выбоина. Жители улицы Василисина в областной столице жалуются на состояние этого участка проезжей части напротив Областного колледжа культуры и искусств. Особенно

Вместо дороги – одна выбоина. Жители улицы Василисина в областной столице жалуются на состояние этого участка проезжей части напротив Областного колледжа культуры и искусств. Особенно много недовольных среди водителей. Василий, автолюбитель Едешь, думаешь такой же асфальтик. И тут неожиданно вот такая вот выбоина. Не матюкаемся, едем и едем. Что же делать? Ждем когда сделают. Николай,