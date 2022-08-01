С инициативой выступила администрация Владимирской области. Проект закона об изменениях в главный финансовый документ региона внесут для утверждения на внеочередном заседании ЗС.

«Владимирпассажиртранс» может получить пять новых троллейбусов. Деньги планируют выделить из областного бюджета. С инициативой выступила администрация Владимирской области. Проект закона об изменениях в главный финансовый документ региона внесут для утверждения на внеочередном заседании ЗС.Последний раз «Владимирпассажиртранс» покупал электротранспорт в 2009 году. За 10 лет автопарк «рогатых» на предприятии в два раза. Только за прошлый год списано пять единиц подвижного состава. В строю осталось 69 троллейбусов.Напомним, что в мае за счёт средств инфракструктурного кредита перевозчик . На их поставку потратили 253 млн рублей.