Депутатов ЗС просят собраться на внеочередное заседание, чтобы утвердить поправки в бюджет.

Владимирская область получила более двух миллиардов рублей на строительство школы в Суздале и ливнёвки в Коврове. Депутатов ЗС просят собраться на внеочередное заседание, чтобы утвердить поправки в бюджет.Средства пришли из федерального центра. На возведение образовательного учреждения в городе-музее планируется предусмотреть порядка 2 млрд рублей. На водостоки в городе-оружейников - 150 млн рублей.Добавим, что среди предложений также прозвучала инициатива с