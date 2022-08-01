«Музей на колесах» остановится на Ж/Д вокзале во Владимире на 3 и 4 августа. Поезд представляет собой экспозицию об истории Великой Отечественной Войне, рассказанную

«Музей на колесах» остановится на Ж/Д вокзале во Владимире на 3 и 4 августа. Поезд представляет собой экспозицию об истории Великой Отечественной Войне, рассказанную ветераном-железнодорожником. Все девять вагонов передвижного музея – уникальная история, связывающая события военных лет, исторические факты и воспоминания. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей эшелоны с оружием