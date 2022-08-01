Малыша госпитализировали в больницу.

Во Владимире 3-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Об этом сообщает региональное УМВД.ЧП произошло 31 июля. Малыша госпитализировали в больницу.За последние 10 дней это третий подобный случай. Так, 21 июля в Александровском районе из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал 2-летний ребенок. Он также был доставлен в медицинское учреждение.В этот же день в одном из посёлков Петушинского района мальчик 2018 года рождения, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна пятого этажа. Ребёнок госпитализирован.Всего с начала года произошло более 10 несчастных случаев, связанных с выпадением детей. К счастью, все они остались живы.