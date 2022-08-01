Во Владимире 4-летний ребенок выжил после выпадения из окна второго этажа 31 июля. Ребенок получил травмы, сейчас находится в больнице, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 21 июля

Во Владимире 4-летний ребенок выжил после выпадения из окна второго этажа 31 июля. Ребенок получил травмы, сейчас находится в больнице, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 21 июля похожие случаи произошли в Александровском и Петушинском районах. 2-летний и 4-летний малыши остались без присмотра взрослых и выпали с 4 и 5 этажа соответственно. Оба ребенка остались живы,