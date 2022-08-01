Медицинскому факультету во Владимирской области быть. Руководство региона ведет переговоры с Приволжским исследовательским медицинским университетом. Филиал планируется открыть на базе

Медицинскому факультету во Владимирской области быть. Руководство региона ведет переговоры с Приволжским исследовательским медицинским университетом. Филиал планируется открыть на базе ВлГУ. Власти надеются, что это поможет решить вопрос с дефицитом медицинских кадров в регионе. Всего во Владимирской области работают около девятисот врачей и полутора тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Разговоры о создании медфакультета или медицинского