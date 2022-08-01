Планируемая мощность - 140 млн квадратных метров гофрокартона разных марок и профилей, а также до 100 млн штук бумажных крафт-мешков.

Во Владимире открывается новое предприятие по выпуску упаковочной продукции. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Открытие состоится 2 августа. Завод «Формабокс» займётся производством гофропродукции и бумажных крафт-мешков.Цеха компании оборудованы новейшими агрегатами высокой производительности. Планируемая мощность - 140 млн квадратных метров гофрокартона различных марок и профилей, а также до 100 млн штук бумажных крафт-мешков.