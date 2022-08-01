В минувшие выходные полиция, чиновники мэрии и народные дружинники вновь провели рейд «Ночной город».

В минувшие выходные полиция, чиновники мэрии и народные дружинники вновь провели рейд «Ночной город». Результатами поделились в пресс-службе горадминистрации.В магазине «Владалко 24» выявлены нарушения при продаже алкогольной продукции. С помощью камер видеонаблюдения на Большой Московской пресечена незаконная торговля закисью азота. На экспертизу направлено четыре баллона с газом.За появление в общественных местах подшофе на горожан составлено 15 протоколов. За мелкое хулиганство задержаны и помещены в камеру двое владимирцев.Госавтоинспекторы поймали 17 пьяных водителей. Один автомобилист привлечен к уголовной ответственности за повторное управление машиной в состоянии опьянения.