В минувшие выходные полиция и сотрудники мэрии провели рейд «Ночной город», в ходе которого они пресекли несколько фактов незаконной продажи алкоголя и хулиганства. Об этом 1 августа

В минувшие выходные полиция и сотрудники мэрии провели рейд «Ночной город», в ходе которого они пресекли несколько фактов незаконной продажи алкоголя и хулиганства. Об этом 1 августа рассказали в пресс-службе горадминистрации. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения на улице Большая Московская, 27 сотрудники органов пресекли незаконную торговлю «веселящими шарами» с закисью азота. 4 баллона газа направили