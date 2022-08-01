Вместе с работодателями она заплатят 850 тысяч рублей.

Во Владимирской области бывшие госслужащие оштрафованы на 850 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Дело в том, что по закону в течение двух лет после увольнения они должны сообщать о трудоустройстве на новую работу. За первое полугодие по выявленным фактам нарушения антикоррупционного законодательства прокурорами возбуждено 29 дел. К настоящему времени наказали 25 виновных лиц.В частности, по постановлению прокурора Владимира оштрафован Диагностический центр «Клиника медицинских экспертиз» и его работник за неуведомление УФСИН о трудоустройстве бывшего сотрудника.Суд потребовал взыскать с клиники 100 тысяч рублей, а с бывшего представителя уголовно-исправительной системы 20 тысяч рублей.