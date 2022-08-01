Прокуратура добилась устранения нарушений.

Во Владимире женщину с болезнью Паркинсона не обеспечили жизненно необходимыми лекарствами. Прокуратура добилась устранения нарушений.По медицинским показаниям жительнице областного центра необходим приём ряда бесплатных препаратов. Длительное время медикаменты, назначенные по рецептам, ей не выдавались.«Опасаясь за жизнь и здоровье, она была вынуждена приобрести их за свой счёт. Пациентка потратила 73 тысячи рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Прокурор подал заявление в Октябрьский районный суд с целью взыскать с властей потраченные женщиной средства. Иск удовлетворён.