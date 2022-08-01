С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152885 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 августа выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 3 - в Муромском, по 2 - в Кольчугинском и Киржачском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Камешковском, по 1 - в Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152885 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41575 заболевших во Владимире, 18028 - в Ковровском районе и 16842 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.