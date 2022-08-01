Ветра практически не будет. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.

Во Владимирской области ожидается переменная облачность. Об этом рассказали в центре «Фобос».Днём 1 августа температура воздуха составит 22-24 градуса Цельсия. Ветра практически не будет. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы.Добавим, что уже со среды в регионе вновь будет под +30. К выходным возможны дожди и грозы.В целом синоптики прогнозируют, что дождей в августе будет немного. Преимущественно сохранится тёплая погода.