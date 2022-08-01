Во Владимирской области объявили розыск 26-летнего вязниковца, который ушел гулять с собакой и не вернулся. Последний раз парня видели 28 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Рост

Во Владимирской области объявили розыск 26-летнего вязниковца, который ушел гулять с собакой и не вернулся. Последний раз парня видели 28 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Рост Ивана Лукьяненко – 170 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, темно-голубые глаза. В момент исчезновения был одет в темно-серую рубашку в полоску, бежевые брюки и светло-синие кроссовки. Если вы