В середине прошлой недели он ушёл выгуливать собаку и не вернулся.

Во Владимирской области с 28 июля разыскивают 26-летнего Ивана Лукьяненко. Об этом рассказали волонтеры «Лиза Алерт».Мужчина является уроженцем Вязников. В середине прошлой недели он ушёл выгуливать собаку и не вернулся. С тех пор ни хозяина, ни немецкую овчарку никто не видел.Рост пропавшего - 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза тёмно-голубые. Он был одет в тёмно-серую полосатую рубашку, бежевые брюки, светло-синие кроссовки.Всех, кто обладает информацией о судьбе вязниковца, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.