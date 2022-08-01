Музей на колёсах будет принимать посетителей 3 и 4 августа. Осмотреть экспозицию можно после предварительной регистрации на сайте поездпобеды.рф.

Во Владимирскую область 3 августа прибудет «Поезд Победы». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Музей на колёсах будет принимать посетителей 3 и 4 августа. Осмотреть экспозицию можно после предварительной регистрации на сайте .Масштабный проект, созданный в рамках празднования 75-летия Великой Победы, расскажет владимирцам о подвигах предков. Каждый из девяти вагонов – уникальная история, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.В составе установлены 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни. Среди раритетных экспонатов – копии и подлинники редких документов.