Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал претензии Украины на треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое в настоящее время принадлежит России. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя выплату трети долгов Советского Союза, написал политик в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал претензии Украины на треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое в настоящее время принадлежит России. Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя выплату трети долгов Советского Союза, написал политик в своем .Володин уточнил, что на 1994 год долг бывшего СССР составлял 110 миллиардов долларов. Обязательства по его выплате взяла на себя Россия, остальные республики вышли из Советского Союза не обремененными обязательствами.Киев с 1991 по 2013 годы получал от РФ материальную поддержку для братского украинского народа, напомнил Володин. Москва поставляла энергоносители по льготным ценам, давала кредиты и торговые преференции на общую сумму 250 миллиардов долларов, перечислил спикер."Все профукали и разворовали. Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти", – оценил ситуацию Володин.Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 1 августа заявил о претензиях Киева на "хотя бы треть" зарубежного имущества бывшего СССР. В частности, по его мнению, помещения в Соединенном Королевстве зарегистрированы на РФ "незаконно".