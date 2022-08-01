1 августа рабочая группа по проверке избирательных документов рекомендовала допустить Антона Сидорко (КПРФ) до выборов губернатора Владимирской области. Кандидат стал последним, кто прошел

1 августа рабочая группа по проверке избирательных документов рекомендовала допустить Антона Сидорко (КПРФ) до выборов губернатора Владимирской области. Кандидат стал последним, кто прошел проверку. Рабочая группа занимается проверкой документов, на основании которых выносит решение о рекомендации кандидатов для регистрации. Сама регистрация должна будет пройти 5 августа на заседании областной комиссии. Ранее проверяющие допустили до регистрации