Меленковский районный суд признал 30-летнюю местную жительницу виновной в убийстве сожителя и приговорил ее к 7,5 годам исправительной колонии. Об этом в пресс-службе облсудов сообщили 1

Меленковский районный суд признал 30-летнюю местную жительницу виновной в убийстве сожителя и приговорил ее к 7,5 годам исправительной колонии. Об этом в пресс-службе облсудов сообщили 1 августа. В апреле 2022 года, выпивая алкоголь, женщина заподозрила сожителя в измене и ударила кухонным ножом в грудь. От полученного удара потерпевший скончался на месте происшествия в течение получаса.