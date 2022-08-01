Екатерина Вилкова является одной из самых востребованных российских актрис. Знаменитость радует поклонников новыми проектами со своим участием регулярно, но далеко не все знают, как она живет за пределами экранов.

Екатерина Вилкова является одной из самых востребованных российских актрис. Знаменитость радует поклонников новыми проектами со своим участием регулярно, но далеко не все знают, как она живет за пределами экранов.Екатерина Вилкова родилась в 1984 году. Отец будущей звезды работал электриком, мама – вахтером, а денег в семье часто не хватало. Долгое время Катя, ее родители и старший брат были вынуждены жить в деревянном бараке, где не было даже горячей воды. Несмотря на трудности, Вилкова росла жизнерадостным ребенком и мечтала о светлом будущем.Сценой будущая актриса заболела еще в детстве, выступив в кружке пионерского лагеря. Хотя родители девочки не относились к этому увлечению серьезно, она прошла отбор и поступила в Нижегородское театральное училище. Получив образование, Екатерина перебралась в Москву и продолжила учебу в Школе-студии МХАТ.Многие пророчили Вилковой большое будущее на сцене. Однако она отдала предпочтение кинематографу. Актриса дебютировала на экранах в 2005 году, сыграв в фильме "Сатисфакция", и с тех пор снималась почти непрерывно. Впрочем, настоящая популярность к Екатерине пришла не сразу. Лишь в 2008 году, послу выхода картины "Стиляги", артистку начали узнавать на улицах.Настоящую любовь Екатерина Вилкова тоже обрела не с первого раза. Прежде чем встретить вторую половинку, звезда пережила несколько неудачных романов и расставаний. До замужества дело не доходило, пока в ее жизни не появился набожный актер Илья Любимов.С будущим супругом Вилкова случайно встретилась на фотосессии. К тому моменту Любимов успел прийти к вере и стать не только прихожанином церкви, но и пономарем. Илья вел размеренную жизнь и искал надежную спутницу, а Екатерина вовсю строила карьеру и была частой гостьей на светских тусовках. Тем не менее между ними сразу же возникло взаимное притяжение.1 мая 2011 года, спустя год отношений, возлюбленные обвенчались. Торжество состоялось в большой православный праздник Красная горка. В 2012-м у супругов родилась дочка Павла, а через два года на свет появился ее младший брат Петр.Семья Екатерины и Ильи воцерковленная. Любимов успевает не только сниматься, но и служить в храме. Вилкова по-прежнему активно работает, но бурная кинематографическая не мешает ей регулярно бывать в церкви и уделять время семье. К счастью, супруг актрисы во многом ей помогает. По словам Екатерины, они с мужем разделили родительские обязанности.