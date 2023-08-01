Устроены так люди: желают знать, что будет. И не зря! Предупрежден – значит, вооружен.

Устроены так люди: желают знать, что будет. И не зря! Предупрежден – значит, вооружен.Экстрасенс Инна Мишина разложила карты Таро, чтобы определить тенденции недели с 31 июля по 6 августа. Гадание показало ей, какие препятствия могут возникнуть у людей в этот период. Ясновидящая дала советы, которые помогут преодолеть преграды. Об этом пишет интернет-издание .1. Если в отношениях со второй половинкой возник диссонанс, лучше обсудить все, а не игнорировать проблему. Иное решение чревато конфликтами.2. С деньгами следует быть внимательнее, не разбрасываться ими на все четыре стороны. Рискованные финансовые сделки несут опасность.3. Не исключено, что будет подводить здоровье. При появлении недомогания нужно проявить заботу о себе и прислушаться к рекомендациям врачей.