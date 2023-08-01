Безработный 33-летний житель Владимира взял кредит на сумму 100 тысяч рублей на умершую родственницу. Погашать займ он не собирался, сообщила областная прокуратура. В конце июля в полицию

Безработный 33-летний житель Владимира взял кредит на сумму 100 тысяч рублей на умершую родственницу. Погашать займ он не собирался, сообщила областная прокуратура. В конце июля в полицию Владимира поступило необычное сообщение от начальника службы безопасности одного из финансовых учреждений. Оказалось что некто взял кредит на мертвую женщину. Полицейские выяснили, что злоумышленником оказался местный житель. У