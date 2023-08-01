Дым от крупного пожара во Владимире был виден со всех концов города. В 14 часов 31 минуту поступил...

Дым от крупного пожара во Владимире был виден со всех концов города.В 14 часов 31 минуту поступил сигнал о возгорании на улице Почаевская у д. 10. Там горели придомовые сараи на площади 100 кв. м.Сгорела внутренняя отделка и имущество сараев, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Дознаватель устанавливает причину пожара.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.