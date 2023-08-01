Уже сегодня владимирские энергетики активно готовят электросетевое хозяйство к предстоящей зиме.

Уже сегодня владимирские энергетики активно готовят электросетевое хозяйство к предстоящей зиме. Об этом губернатор области Александр Авдеев сообщил в своём Telegram-канале.Чтобы избежать падения на ЛЭП деревьев и снега, рабочие расчистили 1,1 тыс. га трасс и увеличили ширину просек вдоль воздушной линии. Было заменено 696 опор и 300 километров проводов.Пристальное внимание уделяется сельской местности. К примеру, в Суздальском районе реконструировали 10 км электросетей. Всего же до 2025 года здесь планируют обновить 47 км линий.Оперативно устранять возможные повреждения готовы в общей сложности 105 бригад энергетиков, в распоряжении которых имеются 181 единица техники и 308 резервных источников электроснабжения.