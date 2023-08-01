Гребень антициклона сформирует погоду во Владимирской области. Поэтому вечером небо станет чистым...

Гребень антициклона сформирует погоду во Владимирской области.Поэтому вечером небо станет чистым и ясным, прогнозируют синоптики.Без осадков.Воздух прогреется до 25 градусов.Ветер слабый - до 2,6 метров в секунду.Атмосферное давление 746-745 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыСчитается, что с этого дня происходит поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго.Устанавливается умеренное тепло.Если в этот день бывает глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню, гром беспрерывный – будет град; гром гремит долго и не резко – к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно – ожидается ясная погода.Фото: pxfuel.com