Гребень антициклона сформирует погоду во Владимирской области.
Поэтому вечером небо станет чистым...
Гребень антициклона сформирует погоду во Владимирской области.
Поэтому вечером небо станет чистым и ясным, прогнозируют синоптики.
Без осадков.
Воздух прогреется до 25 градусов.
Ветер слабый - до 2,6 метров в секунду.
Атмосферное давление 746-745 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
Считается, что с этого дня происходит поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго.
Устанавливается умеренное тепло.
Если в этот день бывает глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню, гром беспрерывный – будет град; гром гремит долго и не резко – к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно – ожидается ясная погода.
Фото: pxfuel.com