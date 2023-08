Как и в любом другом государстве, процесс оформления вида на жительство в Турции требует знания особенностей и некоторых нюансов местного законодательства. В последнее время в турецкой правовой системе произошли изменения в правилах выдачи ВНЖ для собственников и арендаторов апартаментов, что делает вопрос как получить вид на жительство в Турции? актуальным для многих иностранных инвесторов.

Как и в любом другом государстве, процесс оформления вида на жительство в Турции требует знания особенностей и некоторых нюансов местного законодательства. В последнее время в турецкой правовой системе произошли изменения в правилах выдачи ВНЖ для собственников и арендаторов апартаментов, что делает вопрос "" актуальным для многих иностранных инвесторов.В этой статье мы подробно рассмотрим основные правила и требования, которые необходимо учесть при инвестировании в турецкую недвижимость с целью получения икамета. Мы также обсудим главные плюсы участия в программе Residence Permit In Turkey for Real Estate и предоставим пошаговый алгоритм покупки недвижимого имущества для получения вида на жительство. Надеемся, что эта информация поможет вам сделать обоснованный выбор и успешно реализовать свои инвестиционные планы.Основные условия получения ВНЖВ соответствии с турецкими законами 2023 года, иностранные гости могут законно пребывать на территории республики без визы в течение 30–90 дней. Разрешенный период зависит от страны их гражданства. Если в ваши планы входит более длительное нахождение в восточной республике можно обратиться с заявлением об оформлении вида на жительство.Вид на жительство или ВНЖ — это официальное разрешение, которое дает право легального проживания иностранным гражданам внутри границ страны на обозначенный миграционными органами срок.В турецком контексте данный документ известен как «ikamet». Миграционный орган выдает эту карту сроком на один-два года с правом его дальнейшего продления.Правила выдачи иностранцам икамета вступили в силу в 2013 году и регламентируются статьей 31 Закона No 6458. Этот закон предусматривает два основных вида ВНЖ: туристический и для дальнейшей натурализации.Туристический икамет можно получить, владея апартаментами или имея контракт на аренду жилья.Вид на жительство в Турции для последующей натурализации предоставляет возможность в будущем ходатайствовать о получении турецкого подданства после длительного проживания в республике — не менее 5-ти лет.В мае 2022 года вступили в силу новые требования к цене объекта для оформления первичного икамета по ТАПУ. Так, если объект находится в одном из 30 больших населенных пунктов Турецкой Республики, его оценочная стоимость должна превышать 75 000 долларов. В случае, если иностранец покупает жилье в небольшом городке, цена должна составлять не менее 50 000 долларов.Преимущества миграционной программы по получению турецкого икаметаМиграционная программа Турции под названием Residence Permit In Turkey for Real Estate предлагает ряд преимуществ для иностранных инвесторов. Во-первых, процесс приобретения апартаментов и получения икамета достаточно быстрый и может занять от 2 до 4 месяцев. Во-вторых, инвестиции в турецкиеквадратные метры считаются надежными и ликвидными. Сегодня доход от сдачи квартиры в аренду в разгар туристического сезона может достигать 8–12% с перспективой к росту доходности и сокращению периода окупаемости капиталовложений.Требования к нерезиденту, ограничения и особенности процесса получения турецкого ВНЖ за инвестиции в недвижимостьПоложительное принятие решения по выдаче вида на жительство в Турции за инвестирование в жилой сектор возможно при выполнении ряда условий:Гражданство:Инвестор должен быть подданным одного из государств, которые президент Турецкой Республики одобрил для проведения операций с недвижимым имуществом на территории восточной республики.Выбор апартаментов: Иностранец должен приобрести апартаменты в одном из открытых районов Турции, которые одобрены Миграционным ведомством.Заявление в Миграционное управление:Нерезидент должен подать заявку на сайте иммиграционной службы, где стоит заполнить все поля в специальной форме, а также предоставить определенную документацию.Отсутствие судимостей:У заявителя должны отсутствовать административные правонарушения и непогашенные судимости.Пул медицинского страхования: Инвестор должен предоставить документы омедицинском страховании на весь срок получения икамета. Полис необходимо оформлять в одной из турецких страховых компаний.Пошаговый процесс приобретения недвижимости под ВНЖПриобретение апартаментов и оформление турецкого икамета включает в себя несколько этапов. Сперва необходимо выбрать объект недвижимости и провести его юридическую проверку. Затем следует заключить договор купли-продажи и зарегистрировать его в Управлении земельного кадастра. После этого можно подать заявление на получение вида на жительство в Миграционную службу. Весь процесс может занять от 1 до 3 месяцев.В процессе поиска апартаментов под оформление икамета важно найти надежного партнера, который поможет вам с решением всех вопросов по проведению сделки купли-продажи и получению ВНЖ. В этом контексте, Profit Real Estate станет вашим надежным проводником в столь сложном деле.На сайте можно ознакомиться с актуальными предложениями в разных регионах Турции. 