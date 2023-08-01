Летом крайне актуальным становится вопрос, как легче пережить высокую температуру воздуха. Врач-педиатр Дмитрий Ким рассказал, как можно спастись от жары дома. По мнению эксперта, в ..

Летом крайне актуальным становится вопрос, как легче пережить высокую температуру воздуха. Врач-педиатр Дмитрий Ким рассказал, как можно спастись от жары дома.По мнению эксперта, в квартире необходимо чаще проводить влажную уборку. Это позволит охладить помещение, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Такой совет россиянам дал врач-педиатр Дмитрий Ким, его слова передает . Также для спасения от жары можно использовать кондиционеры. При этом важно понимать, что не все подобные приспособления обновляют воздух. Кроме того, специалист посоветовал принимать прохладный душ.