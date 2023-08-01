Кампания по выборам в ЗакСобрание Владимирской области набирает обороты. Особое внимание в этом...

Кампания по выборам в ЗакСобрание Владимирской области набирает обороты.Особое внимание в этом году будет уделено дистанционному электронному голосованию и общественному контролю, заявили участники круглого стола, который прошел в Центре компетенцией Владимирской области. Штаб наблюдения за выборами-2023, куда вошли представители общественных объединений, политических партий, а также члены молодежной думы, приложит все усилия, чтобы голосование прошло максимально открыто, честно и легитимно.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:- Штаб свою работу начал, заключены соглашения с общественными объединениями, с политическими партиями, что дает возможность консолидировать усилия в период избирательной компании по наблюдению за ходом, за подготовкой этих выборов.Участники круглого стола также обсудили конкуренцию на предстоящих выборах. Из 21 политической партии, зарегистрированной в регионе, в гонке примут участие 8. Сейчас идет регистрация списков кандидатов в депутаты. Представители двух непарламентских партий представили в комиссии подписи избирателей в свою поддержку. Часть этих подписей была собрана в электронном виде через портал «Госуслуги». Напомню, сентябрьские выборы во Владимирской области будут идти три дня. Впервые жители региона смогут проголосовать дистанционно.Сергей Цветков, член наблюдательного штаба, декан факультета управления Владимирского филиала РАНХИГС:- Для нашей территории также как для шестнадцати субъектов РФ очень важны выборы законодательной власти. Будем обсуждать совместно с московскими представителями работу ДЭГов, то есть дистанционно-электронного голосования. Постараемся сделать так чтобы всем все было понятно и этот процесс двигался далее.