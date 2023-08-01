Жителя Ковровского района обвиняют в нанесении жестоких побоев женщине, что привело к смерти потерпевшей.

Жителя Ковровского района обвиняют в нанесении жестоких побоев женщине, что привело к смерти потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Преступление произошло весной прошлого года. Правоохранители установили, что мужчина пришёл домой пьяным и устроил скандал с сожительницей, которая также находилась в нетрезвом виде. Конфликт начался из-за того, что женщина не приготовила ужин и не провела уборку.Подозреваемый решил проучить жертву и ударил её по голове. Потерпевшая упала, однако мужчина не успокоился и продолжил бить ногами. От полученных травм несчастная умерла на месте.В настоящий момент уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.