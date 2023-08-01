Во Владимире подвели итоги ежегодного конкурса на лучший дом. В нём участвуют многоквартирники, за порядком и содержанием в которых следят управкомпании, ТСЖ, потребительские кооперативы

Во Владимире подвели итоги ежегодного конкурса на лучший дом. В нём участвуют многоквартирники, за порядком и содержанием в которых следят управкомпании, ТСЖ, потребительские кооперативы или непосредственно сами собственники. Как сообщает мэрия, конкурс проводили в два этапа. В финал вышли 14 домов. Городская комиссия оценивала номинантов по техническому состоянию строительных конструкций и элементов здания, мест общего