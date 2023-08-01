Многодетный доброволец из Владимира рассказал обо всех нюансах службы в зоне СВО. Во Владимире...

Многодетный доброволец из Владимира рассказал обо всех нюансах службы в зоне СВО.Во Владимире встретили Геннадия Прохорычева, известного в регионе общественника и добровольца. Участник специальной военной операции приехал в отпуск. Слово Марии Платанюк.С шевроном медбата, рюкзаком, гитарой и...букетом. Цветы - любимой. Геннадий Прохорычев - участник специальной военной операции - приехал в долгожданный отпуск. На перроне - близкие и друзья. Сердце билось бешено, говорит доброволец.Геннадий Прохорычев, доброволец, участник специальной военной операции:- Практически 8 месяцев я не был дома. В родном Владимире, не видел семью, только переписывались, поезд подъезжал - сердце выпрыгивало наружу, а когда встретился, честно говоря, до слёз. Я боялся, что Ольга не выдержит, но слава Богу, она у меня сильная.У Геннадия и Ольги Прохорычевых - две дочери, 2 сына. Решение главы семьи - пойти на передовую - и супруга, и дети всецело поддержали.Ольга Прохорычева, супруга Геннадия Прохорычева:- Это настоящее мужское решение, я не могла его не поддержать. Конечно, поддержала и сказала: "Да, твоё решение абсолютно правильное, нужно сделать так, как твоё сердце велит!Олег Прохорычев, сын Геннадия Прохорычева:- На следующее утро он уезжает, времени оклематься и понять, что происходит не было. Определенно пример. Показывает, как надо делать, как не надо делать.Встречала поезд и Понка. Верная собака японской породы сиба-ину появилась у Прохорычевых 8 лет назад.- Узнала? Узнала. Ждала... Каждый вечер выбегала к машине, лежала, ждала, что появится.Любимого учителя очень ждали и ребята 22-ой школы. Теперь уже 8-ой"А". До ухода на фронт Геннадий Леонардович был их классным руководителем. Наставнику класс по возможности отправлял письма и видеопослания.Никита Родькин, ученик 8 "А" класса школы № 22 г. Владимира:- Ко мне подходит Геннадий Леонардович и говорит, а если я уеду на фронт, что вы будете делать? Я говорю: будем плакать, скучать, так и было...Геннадий Прохорычев:- Мы всё время были на связи, потому что нужны были и перевязочные материалы, и оборудование, и простые какие-то вещи для ребят раненых.А фонд "Близкие люди" неоднократно сопровождал грузы на Донбасс. В том числе для земляков, которые служат в фронтовом госпитале.Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":- Ему надо детей воспитывать. А детей воспитывают не словами, а делами. И личным примером. Слова здесь уже не имеют значения. Пошёл психологом, работа морально тяжелая. Но даже там выбрал другую работу - физическую. Работал 24 на семь.Передвижная медицинская группа, в её составе - Геннадий Прохорычев, с линией фронта совсем рядом. Луганская Народная республика, Сватовское направление. Тяжелейший труд. И круглосуточный вклад в нашу общую Победу.Геннадий Прохорычев, доброволец, участник специальной военной операции:- Снабжение, обмундирование, питание сейчас на самом высшем уровне. К нам губернатор и команда правительства приезжала два или три раза, и те проблемы, которые возникали, они очень быстро решались, и нашим регионом, и командованием.Тем, кто ушёл на военную службу по контракту, не менее чем через полгода, положен двухнедельный отпуск. А потом - сразу в строй.Геннадий Прохорычев, доброволец, участник специальной военной операции:- Ребята, которые там на передовой, они просто все герои. Потому что через силу, через препятствия, добывается вот эта Победа.Отпуск, рассказывает Геннадий Прохорычев, проведёт с семьёй. Едут на Алтай. В горный поход. А затем - он вновь будет на Донбассе. Для безопасности родных, учеников, земляков, СТРАНЫ.Мария Платанюк, Андрей Беляков "Вести-Владимир".