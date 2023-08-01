В них примут участие спортсмены из более чем 15 регионов страны. Турнир продлится две недели. Первая индивидуальная гонка стартует в среду, 2 августа в 11 утра. Дистанцию 22 километра проедут на

В них примут участие спортсмены из более чем 15 регионов страны. Турнир продлится две недели. Первая индивидуальная гонка стартует в среду, 2 августа в 11 утра. Дистанцию 22 километра проедут на велосипедах женщины. В рамках юбилейного спортивного сезона пройдут чемпионат, первенство и кубок страны по велоспорту. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!