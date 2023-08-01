Двухдневный музыкальный фестиваль “ДжазМост” прошел во Владимире и Суздале. Уже во второй раз поклонники джаза смогли насладится игрой музыкантов из разных стран в исторических

Двухдневный музыкальный фестиваль “ДжазМост” прошел во Владимире и Суздале. Уже во второй раз поклонники джаза смогли насладится игрой музыкантов из разных стран в исторических локациях. Фестиваль можно назвать международным, на площадках играли и пели музыканты из России, Кубы, Армении, Бразилии, Азербайджана, Греции, Приднестровья и США. Суздаль принимал гостей на Кремлевском лугу, не смотря на дождливую