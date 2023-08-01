Во Владимирской области растёт количество людей, решивших служить по контракту в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.

Во Владимирской области растёт количество людей, решивших служить по контракту в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. Армию страны пополнили 34 новых бойца. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.Отважным землякам устроили торжественные проводы, на которых военнослужащих напутствовали родные и близкие, а также заместитель военного комиссара области Владимир Корало, представители администрации, «Боевого барства» и волонтёры.По словам самих бойцов, они решили поступить на службу, чтобы их семьи жили спокойно и ничего не боялись.