Супружеская неверность – это всегда больно и тяжело. Лучше пресечь свое стремление изменить, чем потом пытаться склеить любовную лодку.

Супружеская неверность – это всегда больно и тяжело. Лучше пресечь свое стремление изменить, чем потом пытаться склеить любовную лодку.Клинический психолог Олеся Иневская перечислила основных факторы, которые провоцируют замужних представительниц прекрасного пола "ходить налево". Обстоятельства измен у каждой семейной пары индивидуальны, однако зачастую похожи.выяснил у эксперта 5 насущных причин, почему жена изменяет своему супругу.1. Никто не помогает в декретеВозиться с ребенком с утра до ночи — занятие непростое и очень утомительное. Чтобы развеяться, замужняя особа может задуматься о любовнике.2. Недосказанность в отношенияхДля душевного комфорта человеку важно быть понятым и услышанным. Иногда партнер недостаточно откровенен, а еще бывает страх сказать что-то не так. Итог отсутствия доверительных разговоров — измены.3. Кризис в семьеТрагические события, болезнь или смерть родственника оказывают воздействие на мировоззрение. Жена может захотеть перемен, которые приведут ее к счастью и удовлетворенности. Увы, иногда она идет на предательство в браке.4 Охлаждение чувствС годами влюбленность трансформируется в чувство глубокой привязанности к партнеру. Если этого не происходит, есть риск свернуть на извилистую дорожку неверности и лжи. Жена изменяет, рассчитывая восполнить дефицит страсти.5. Месть мужуКогда поведение возлюбленного не радует и супруг перестает быть в глазах жены примерным спутником жизни, это тревожный сигнал. А если благоверный еще и изменил, от отчаяния и обиды женщина отплачивает ему той же монетой.