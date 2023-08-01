Последствия столкновения пассажирского поезда, легкового автомобиля и грузового состава...

Последствия столкновения пассажирского поезда, легкового автомобиля и грузового состава ликвидировали во Владимирской области.Ссотрудники МЧС и железной дороги провели пожарно-тактические учения на станции в Муроме.По легенде в результате аварии вагон с людьми загорелся, водителя и пассажиров легковушки зажало в салоне, а из поврежденной цистерны вытекло дизельное топливо. Была угроза взрыва. В ликвидиации "учебной" ЧС приняли участие подразделения МЧС, РЖД и поисково-спасательный отряд Мурома. Пока спасатели вызволяли пострадавших, пожарные в теплоотражательных костюмах охлаждали цистерны и рельсы, а сотрудники железной дороги рыли траншеи и стоки, чтобы локализовать разлив нефтепродуктов.Алексей Дубов, главный инженер филиала ОАО "РЖД" (Муром):- В рамках учений была продемонстрирована ситуация, когда происходит возгорание дизельного топлива. Работа восстановительного поезда невозможна. Задействуются силы МЧС, силы пожарного поезда, который вначале ликвидирует всю ситуацию аварийную, после этого продолжает работу восстановительный поезд.(видео ТК "Муромский меридиан")