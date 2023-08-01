В посёлке Вольгинском Владимирской области состоялось торжественное открытие новой площади.

В посёлке Вольгинском Владимирской области состоялось торжественное открытие новой площади. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.Строительство объекта обошлось областному бюджету в 26 млн рублей. На эти средства перед Вольгинским культурно-досуговым центром соорудили пешеходные дорожки, поставили скамейки и урны. Не забыли и про озеленение: на площади сделали красивые цветники. Также на территории провели освещение, установили уличный экран и смонтировали систему видеонаблюдения.Жители Вольгинского успели оценить и полюбить новый благоустроенный уголок.