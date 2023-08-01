69-летний Сергей Русаков, потерявшийся в лесу, известном как Чёртов угол, найден живым.

69-летний Сергей Русаков, потерявшийся в лесу, известном как Чёртов угол, найден живым.Об этом вечером в субботу, 29 июля, сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» во Владимирской области. Пенсионера госпитализировали и уже на следующий день перевели из реанимации.Сергей Русаков пропал21 июля: он ушёл за грибами в знакомый ему лес около садового товарищества «Бобковские раздолья». Поиски организовали на следующий день. За неделю свыше 150 человек проверили около 1,5 тыс. км окрестностей. Привлекали авиацию и кинологов.Волонтёр поискового отряда «ЛизаАлерт» Мария Лебедева:– Семь дней мы бились за жизнь незнакомого человека. Опять всё те же и новые люди, девчонки, идущие в ужасный лес, болота и буреломы, выбравшие свой такой нелёгкий путь по велению сердца. Разорванная одежда, искусанные лица... Они выливают воду из резиновых сапог, переодеваются, опять идут в лес. Связист, наш хороший друг с позывным Хоттабыч, опять трое суток без сна. Координатор Саша с позывным Абакум всех настраивает на позитивный лад. Говорит: «Ищем только живого», — и это вселяет в людей надежду, все ему верят и доверяют...Разберитесь с компасом«В лес с компасом? Меня же грибы засмеют, мы с ними уже 40 лет знакомы. Да и как я могу заблудиться? Мне тут каждое деревце как родное!» – улыбается заядлый грибник.«Да, но мне от этого не легче. Наоборот, с каждым годом всё тревожнее», – отвечает статистика. И она не врёт. За прошлый сезон, к примеру, в лесах нашей области заблудилось около 300 человек. За первую половину 2023 года поступило уже 60 подобных сообщений.Чтобы не пополнять печальную статистику своими именами, нужно придерживаться некоторых правил.О них рассказала волонтёр поискового отряда «Лиза­Алерт» Ангелина Ерёмина (позывной – Ангел):– В идеале не стоит ходить в лес одному. Если за окном ненастье, поход лучше отложить до тех пор, пока погода не наладится. Самое главное, что необходимо сделать перед выходом на тихую охоту, – оповестить родных и близких о том, куда и на сколько вы идёте, когда планируете вернуться.Перед выходом не лишним будет оставить заявку на официальном портале МЧС России в форме регистрации туристических групп. У вас это не отнимет много времени, но зато значительно упростит работу спасателей, если прогулка по грибы пойдёт не по плану. Не надевайте в лес одежду камуфляжной расцветки. Лучше остановить свой выбор на непромокаемых вещах ярких цветов – так вас быстро сможет заметить поисковый отряд.Перед заходом в лес запомните, с какой стороны от вас солнце, есть ли в окрестностях река, вышка сотовой связи или дорога, железнодорожные пути и прочие ориентиры: всё это поможет и при выходе из леса, и при общении с диспетчером МЧС.С собой в лес абсолютно всегда нужно брать хотя бы минимальное снаряжение, которое поможет более-менее комфортно провести время, пока вас ищут спасатели: питьевую воду, немного еды, нож, дождевик и спички в непромокаемой упаковке. Обязательно разберитесь, как работает компас, и берите его с собой: умение им пользоваться может спасти вам жизнь. Берите с собой полностью заряженный телефон, а лучше ещё и портативный зарядник к нему.А если заблудились?Если есть телефон и связь, сразу же звоните по телефону службы спасения 112.Сообщите оператору, кто вы, из какого населённого пункта и в каком районе вошли в лес.Подробно опишите ориентиры, которые видите: речку, болото, линию электропередач и так далее. Оператор вызовет поисковый отряд либо поможет определить, куда нужно двигаться, и будет контролировать вас, пока вы выходите из леса.Не продолжайте движение, не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь, осмотритесь. Попытайтесь подняться на возвышенность – там вас легче увидеть.Если слышны звуки машин или поездов, стук топора, идите на них.Если видите ручей или речку, идите вниз по течению: этот путь практически всегда приведёт к людям или к тропинке, ведущей к жилью.И обязательно оставляйте за собой пометки: зарубки на деревьях, сломанные ветки.Мнение экспертаВолонтёр Татьяна Тихонова:– Местные жители, люди чудесные, с огромным сердцем и желанием помочь, предоставили дом под штаб и отдых для ребят, постоянно носили еду, воду.Вся эта огромная команда непрерывно функционировала на протяжении семи суток –и никто, ни один человек не опустил рук!29 июля в 03:49 получаем из штаба заветное НЖ (статус «Найден, жив». – прим. ред.). Мы смогли, мы дожали, мы нашли, и, самое главное, мы успели!