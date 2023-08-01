69-летний Сергей Русаков, потерявшийся в лесу, известном как Чёртов угол, найден живым.
69-летний Сергей Русаков, потерявшийся в лесу, известном как Чёртов угол, найден живым.
Об этом вечером в субботу, 29 июля, сообщили волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» во Владимирской области. Пенсионера госпитализировали и уже на следующий день перевели из реанимации.
Сергей Русаков пропал
21 июля: он ушёл за грибами в знакомый ему лес около садового товарищества «Бобковские раздолья». Поиски организовали на следующий день. За неделю свыше 150 человек проверили около 1,5 тыс. км окрестностей. Привлекали авиацию и кинологов.
Волонтёр поискового отряда «ЛизаАлерт» Мария Лебедева:
– Семь дней мы бились за жизнь незнакомого человека. Опять всё те же и новые люди, девчонки, идущие в ужасный лес, болота и буреломы, выбравшие свой такой нелёгкий путь по велению сердца. Разорванная одежда, искусанные лица... Они выливают воду из резиновых сапог, переодеваются, опять идут в лес. Связист, наш хороший друг с позывным Хоттабыч, опять трое суток без сна. Координатор Саша с позывным Абакум всех настраивает на позитивный лад. Говорит: «Ищем только живого», — и это вселяет в людей надежду, все ему верят и доверяют...
Разберитесь с компасом
«В лес с компасом? Меня же грибы засмеют, мы с ними уже 40 лет знакомы. Да и как я могу заблудиться? Мне тут каждое деревце как родное!» – улыбается заядлый грибник.
«Да, но мне от этого не легче. Наоборот, с каждым годом всё тревожнее», – отвечает статистика. И она не врёт. За прошлый сезон, к примеру, в лесах нашей области заблудилось около 300 человек. За первую половину 2023 года поступило уже 60 подобных сообщений.
Чтобы не пополнять печальную статистику своими именами, нужно придерживаться некоторых правил.
О них рассказала волонтёр поискового отряда «ЛизаАлерт» Ангелина Ерёмина (позывной – Ангел):
– В идеале не стоит ходить в лес одному. Если за окном ненастье, поход лучше отложить до тех пор, пока погода не наладится. Самое главное, что необходимо сделать перед выходом на тихую охоту, – оповестить родных и близких о том, куда и на сколько вы идёте, когда планируете вернуться.
Перед выходом не лишним будет оставить заявку на официальном портале МЧС России в форме регистрации туристических групп. У вас это не отнимет много времени, но зато значительно упростит работу спасателей, если прогулка по грибы пойдёт не по плану. Не надевайте в лес одежду камуфляжной расцветки. Лучше остановить свой выбор на непромокаемых вещах ярких цветов – так вас быстро сможет заметить поисковый отряд.
Перед заходом в лес запомните, с какой стороны от вас солнце, есть ли в окрестностях река, вышка сотовой связи или дорога, железнодорожные пути и прочие ориентиры: всё это поможет и при выходе из леса, и при общении с диспетчером МЧС.
С собой в лес абсолютно всегда нужно брать хотя бы минимальное снаряжение, которое поможет более-менее комфортно провести время, пока вас ищут спасатели: питьевую воду, немного еды, нож, дождевик и спички в непромокаемой упаковке. Обязательно разберитесь, как работает компас, и берите его с собой: умение им пользоваться может спасти вам жизнь. Берите с собой полностью заряженный телефон, а лучше ещё и портативный зарядник к нему.
А если заблудились?
Если есть телефон и связь, сразу же звоните по телефону службы спасения 112.
Сообщите оператору, кто вы, из какого населённого пункта и в каком районе вошли в лес.
Подробно опишите ориентиры, которые видите: речку, болото, линию электропередач и так далее. Оператор вызовет поисковый отряд либо поможет определить, куда нужно двигаться, и будет контролировать вас, пока вы выходите из леса.
Не продолжайте движение, не паникуйте. Остановитесь, успокойтесь, осмотритесь. Попытайтесь подняться на возвышенность – там вас легче увидеть.
Если слышны звуки машин или поездов, стук топора, идите на них.
Если видите ручей или речку, идите вниз по течению: этот путь практически всегда приведёт к людям или к тропинке, ведущей к жилью.
И обязательно оставляйте за собой пометки: зарубки на деревьях, сломанные ветки.
Мнение эксперта
Волонтёр Татьяна Тихонова:
– Местные жители, люди чудесные, с огромным сердцем и желанием помочь, предоставили дом под штаб и отдых для ребят, постоянно носили еду, воду.
Вся эта огромная команда непрерывно функционировала на протяжении семи суток –
и никто, ни один человек не опустил рук!
29 июля в 03:49 получаем из штаба заветное НЖ (статус «Найден, жив». – прим. ред.). Мы смогли, мы дожали, мы нашли, и, самое главное, мы успели!