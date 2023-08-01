Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) - предприятие Роскомнадзора - закупил 54 смартфона зарубежных производителей на общую сумму в 2,3 млн рублей.

Победителем госзакупки стало ООО "Айти-ресурс". Компания должна поставить 54 устройства, среди которых 16 iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, четыре iPad и четыре iPhone без указания модели, а также 21 смартфон других производителей - Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo."Закупка оборудования осуществляется в целях исследования используемых протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет", - заявил представитель ГРЧЦ в беседе с "Ведомостями".Также собеседник на вопрос о том, рассмотрит ли предприятие возможность одностороннего отключения каких-либо функций вендором, ответил, что это "будут комплексные исследования".Напомним, что в российских ведомствах стали все чаще вводить запрет на использование продукции Apple. Так, например, с 1 августа сотрудники Минспорта больше не смогут работать с iPhone.