С начала 2023 года во Владимирской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при...
С начала 2023 года во Владимирской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено 517 млн рублей.
Позитивные новости от пресс-службы Правительства Владимирской области. С начала 2023 года в нашем регионе на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (нацпроекта «Демография»), направлено 517 млн рублей.
Об этом сообщает Министерство социальной защиты населения.
Ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения 3-х лет в размере 13 526 рублей в нашем регионе получили 7 076 семей.
Напомним, выплата назначается, если третий (или последующий) ребёнок рождён до 31 декабря 2022 года. При этом доходы семьи не должны превышать «среднедушевой» (30 497 рублей).
Заявление о назначении этой ежемесячной выплаты подаётся в отделы социальной защиты населения по месту жительства.
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Национальный проект «Демография» также помогает семьям воспользоваться технологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.
С начала 2023 года во Владимирской области проведено более 330 циклов ЭКО.
Фото: pxfuel.com