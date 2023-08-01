С начала 2023 года во Владимирской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при...

С начала 2023 года во Владимирской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено 517 млн рублей.Позитивные новости от пресс-службы Правительства Владимирской области. С начала 2023 года в нашем регионе на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (нацпроекта «Демография»), направлено 517 млн рублей.Об этом сообщает Министерство социальной защиты населения.Ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующего ребёнка до достижения 3-х лет в размере 13 526 рублей в нашем регионе получили 7 076 семей.Напомним, выплата назначается, если третий (или последующий) ребёнок рождён до 31 декабря 2022 года. При этом доходы семьи не должны превышать «среднедушевой» (30 497 рублей).Заявление о назначении этой ежемесячной выплаты подаётся в отделы социальной защиты населения по месту жительства.Это интересно!Национальный проект «Демография» также помогает семьям воспользоваться технологиями экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.С начала 2023 года во Владимирской области проведено более 330 циклов ЭКО.Фото: pxfuel.com