Как сообщает Роспотребнадзор области, показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями за прошедшую неделю вырос на 2,3%. Это по сравнению с предыдущей семидневкой. С

Как сообщает Роспотребнадзор области, показатель заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями за прошедшую неделю вырос на 2,3%. Это по сравнению с предыдущей семидневкой. С признаками ОРВИ в медучреждения региона обратились 3 936 человек. Из них 1 435 – во Владимире. Рост заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах, кроме детей от 7 до 14 лет. Специалисты провели