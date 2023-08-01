Сетевой обзор: Концерт для защитников, летнее коммунальное, оленята в Артколхозе и Чёрная жемчужина...

Сетевой обзор: Концерт для защитников, летнее коммунальное, оленята в Артколхозе и Чёрная жемчужина на КлязьмеВсе дороги ведут в сеть. Что обсуждали пользователи интернета? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный сетевой обзор моей коллеги Марии Платанюк.Концерт для защитников, летнее коммунальное, оленята в Артколхозе и Чёрная жемчужина на Клязьме. Сетевые итоги подводим вместе- прямо сейчас.