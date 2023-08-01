Завершается отделка станции Лианозово.

Завершается отделка станции "Лианозово".Станция расположена в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. С "Лианозово" можно будет пересесть на первый Московский центральный диаметр (МЦД-1) и наземный транспорт, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, новый участок Люблинско-Дмитровской линии откроется осенью. В его состав входят станции "Лианозово", "Яхромская" и "Физтех".Участок улучшит транспортное обслуживание севера Москвы и подмосковного города Долгопрудный. Рядом с будущими станциями живет более 500 тысяч человек, уточнил Собянин.Ранее мэр о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро. Строительство станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" завершится в ближайшие месяцы.В июне Собянин проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Местные жители будут экономить в поездках до 30 минут.