Производство расположено в Зеленограде.
Производство расположено в Зеленограде.
"Сегодня на заседании Президиума Правительства Москвы приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде", – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем .
Также градоначальник о запуске трех дополнительных программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Реализующие программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий компании получат займы на инвестиционные цели по ставке от трех до 4,5% годовых.
"Для заемщиков, использующих в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%", – уточнил мэр.
По его словам, для высокотехнологичных стартапов предусмотрена ставка по венчурным кредитам в размере 10%. Город компенсирует 15% от основной суммы долга.
Мэр столицы ранее о создании московского квантового кластера.