Стали известны адреса двух новых пунктов отбора на военную службу по контракту во Владимирской...

Стали известны адреса двух новых пунктов отбора на военную службу по контракту во Владимирской области."На этой неделе в Коврове и Александрове заработают пункты отбора военнослужащих по контракту, - сообщил областной военный комиссар Юрий Гусаров. - Туда смогут обратиться не только жители этих городов и районов, но и любой желающий стать контрактником".Для определения годности гражданина по здоровью на пункте отбора работают медики. Если отсутствуют медицинские противопоказания, гражданин проходит оформление документов и в течение суток – двух поступает на военную службу по контракту. Его можно заключить на срок от 1 года для рядовых и до 3 – 5 лет – для прапорщиков и офицеров. При этом каждому заключившему контракт с Минобороны России положены две единовременные выплаты: федеральная в 195 тысяч рублей и региональная в 100 тысяч рублей. Ежедневно в Областной пункт отбора во Владимире на 1-й Пионерской, 92 приходят десятки жителей региона. сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.«Недавно в Указ Губернатора внесены изменения – теперь эту выплату могут получить не только местные жители, но и те, кто зарегистрирован в других регионах, но призывается через пункты отбора по контракту Владимирской области. Также военнослужащие по призыву, которые заключили контракт и проходят службу в войсковых частях на территории нашего региона, также эту выплату могут получить. Денежное довольствие достойное: для рядового – от 45 тысяч рублей во время учебной переподготовки и до 350 тысяч – за выполнение специальные боевых задач», – уточнил военком.Подать заявку на службу по контракту можно через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России https://mil.ru/ или на ресурсе службапоконтракту.рф. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (4922) 40-15-88 или в Областном пункте отбора на службу по контракту по адресу: г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, 92, в пунктах отбора в Коврове (ул. Фурманова, 33) и Александрове (ул. Свердлова, 37).Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области.