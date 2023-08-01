Определены победители конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир» в 2023 году.

Определены победители конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир» в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.В финале мероприятия состязались 14 многоквартирных домов. Судейская коллегия оценивала техническое состояние здания, смотрела места общего пользования, подъезды, придомовые территории, детские и спортивные площадки. Немаловажным плюсом являлось отсутствие у жильцов задолженности по ЖКХ, а также осуществление собственниками здания раздельного сбора мусора.В результате первые места в своих номинациях заняли дом № 27 по улице Соколова-Соколенка (ТСЖ «Ритм») и дом № 10 на улице Всесвятской микрорайона Юрьевец (управляющая организация – ООО «Содружество»). Мэрия Владимира вручит победителям конкурса дипломы.