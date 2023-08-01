Строители из Мурома помогли восстановить поврежденный от обстрелов дом в Докучаевске. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области. Глава Докучаевска Александр Качанов

Строители из Мурома помогли восстановить поврежденный от обстрелов дом в Докучаевске. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области. Глава Докучаевска Александр Качанов рассказал, что дом на улице Ленина получил сквозную пробоину. В снеге установили армирующие элементы, укрепили и починили кирпичную кладку, оштукатурили стены. Внешне дом утеплили и покрасили в оттенок желтого. Прокомментируйте новость у нас